В "Роскосмосе" отказались создавать женский отряд космонавтов

Госкорпорация "Роскосмос" не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет "Интерфакс".

Вместе с тем первый замглавы Центра подготовки космонавтов Максим Харламов отметил, что в предыдущем наборе около 20% заявок поступало от женщин.

31 мая новый набор в отряд космонавтов стартовал в России. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в этот раз в отряд планируется отобрать врачей, летчиков и инженеров. По его словам, набор продлится два года. Из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек.

В январе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в будущем госкорпорация рассмотрит возможность активнее привлекать женщин в отряды космонавтов. По его словам, отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, а работа бы шла более эффективно, если бы число женщин увеличилось.

Летом 2018 года женщины не попали в отряд космонавтов в рамках очередного набора. Специалисты объяснили это тем, что они меньше хотят стать космонавтами.

Из СССР и России в космос полетели лишь четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.