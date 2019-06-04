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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Из "устаревших" F-35 создадут эскадрилью "Агрессоров"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые истребители F-35A Lightning II не получат модернизации до новейшей конфигурации Block 4.

Командование ВВС США приняло решение использовать новейшие истребители в качестве "Агрессоров", сообщает Warspot со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

Одиннадцать истребителей F-35A ранних версий, которые сейчас находятся на базах ВВС Эдвардс и Эглин, будут переброшены на базу Неллис. "Стелсы" войдут в состав 65-й эскадрильи и будут использоваться для имитации истребителей 5-го поколения.

Представители ВВС США заявляют, что модернизация F-35A Lightning II ранних версий до конфигурации Block 4 обойдется в $15 млн. Таким образом, эскадрилья "Агрессоров", состоящая из F-35, позволит не только отработать схемы действий для поражения "стелсов" противника, но и существенно сэкономит средства военного ведомства.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. По состоянию на 2016 год на нее было потрачено порядка $400 млрд, что делает программу по созданию F-35 самой дорогостоящей в мире.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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