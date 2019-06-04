Ко Дню ВМФ Минобороны России получит новое океанографическое судно

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Академик Александров" проекта 20183 вышло в Белоe море для выполнения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

Как сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", передача судна Минобороны РФ ожидается в конце июля - ко Дню ВМФ.

"В течение трех недель сдаточная команда корабелов ЦС "Звездочки" и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов. Проведение государственных испытаний ОИС "Академик Александров" запланировано в июле. В конце того же месяца ОИС будет передано заказчику",- пояснили представители верфи.