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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Ко Дню ВМФ Минобороны России получит новое океанографическое судно

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Источник изображения: vpk-news.ru

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Академик Александров" проекта 20183 вышло в Белоe море для выполнения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

Как сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", передача судна Минобороны РФ ожидается в конце июля - ко Дню ВМФ.

"В течение трех недель сдаточная команда корабелов ЦС "Звездочки" и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов. Проведение государственных испытаний ОИС "Академик Александров" запланировано в июле. В конце того же месяца ОИС будет передано заказчику",- пояснили представители верфи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Проекты
20180
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