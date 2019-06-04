"Остановитесь!": Трамп просит Россию прекратить бомбить Идлиб

Трамп призвал Россию прекратить "бомбардировки" Идлиба

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить бомбардировку подконтрольной террористам сирийской провинции Идлиб, поскольку из-за этого там якобы погибают мирные жители. Того же он ждет от Ирана и правительственных войск Сирии. При этом в Москве отмечают, что российская армия наносит удары только по подтвержденным разведданными объектам террористов.

Американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Иран и власти Сирии прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" - написал президент США в твиттере.

Перед вылетом в Великобританию Трамп пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома. В ходе беседы отметил, что ему не нравится происходящее в Сирии с Идлибом. "Я предупредил людей семь месяцев назад, я остановил это. Мне не нравится, что происходит. Они без разбора убивают много, много мирных жителей", - заявил Трамп.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что в своем посте в твиттере Трамп написал "слышал", и посоветовал американскому лидеру участвовать в разрешении международных вооруженных конфликтов на основе достоверных источников информации.

"По слухам", "говорят" - это звучит не очень красиво. Обычно главы государств пользуются проверенной информацией: разведданными или другими официальными данными", - отметил Джабаров.

Кроме того, по мнению сенатора,

у президента США есть куда более эффективные методы разрешения ситуации в Сирии, чем публикации в социальных сетях.

Вместо того чтобы призывать Россию остановиться, как считает член Совфеда, Вашингтон мог бы использовать свое "несомненное" влияние на террористов и заставить их покинуть Сирию.

"И, наверное, имело бы смысл все заинтересованные стороны посадить за стол переговоров и решать дальнейшую судьбу Идлиба, потому что вечно так продолжаться не может", - сказал Джабаров ФАН.

Он подчеркнул, что начало конструктивных переговоров и завершение голословных обвинений через интернет должно способствовать установлению конституционного процесса в Сирии. К тому же, он отметил, что в Идлибе нет "миролюбивых граждан", которых "нещадно уничтожает" Россия - там сосредоточены бандформирования международных террористов, которые регулярно наносят удары по основной сирийской территории, подконтрольной правительственными войсками. Также он напомнил, что террористы пытаются наносить удары по российской авиабазе "Хмеймим" в Латакии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская армия в Сирии наносит удары "исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов".

Кроме того, она призывала США признать свои преступления в САР. "Им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало", - подчеркнула Захарова.

В ведомстве отметили, что Запад не говорит о последствиях преступлений, совершенных международной коалицией во главе с Вашингтоном, из-за ударов которой в Сирии погибли более 13 тыс. человек.

Боевики в Сирии с вечера 21 мая активизировали свои действия в подконтрольном им Идлибе. 22 мая в российском Минобороны сообщили, что террористы осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении "Хмеймима". Девять из выпущенных ракет отразили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), остальные восемь до авиабазы не долетели.

Утром того же дня сирийские войска отразили три массированные атаки террористов на населенный пункт Кафр-Нбуда. В нападении, по данным ведомства, участвовали до 500 боевиков, семь танков, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой.

Правительственные войска Сирии уничтожили в южной части Идлибской зоны деэскалации не менее 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России), три танка и 24 пикапа, отметили российские военные.

В то же время со стороны населенного пункта Сахрия боевики попытались прорвать оборонительные позиции правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат. По информации оборонного ведомства, в этой атаке участвовали более 200 боевиков, четыре боевые машины пехоты (БМП) и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением.

"Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - сообщили в Минобороны.

На сегодняшний день Идлиб - последний оплот террористов и незаконных вооруженных бандформирований в Сирии.

Российский Генштаб отмечает, что большая часть провинции контролируется боевиками запрещенной в России "ан-Нусры". У правительственных войск президента страны Башара Асада практически нет контроля над этой территорией.

В сентябре прошлого года Россия и Турция подписали договор о создании в Идлибе демилитаризованной буферной зоны. Согласно ему, эту территорию должны были покинуть как вооруженные боевики, так и сирийские правительственные войска. Ответственность за стабилизацию обстановки в регионе взяла на себя Анкара.

Лидия Мисник