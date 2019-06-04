В Роскосмосе рассказали, что зарплата космонавта значительно больше, чем средняя по стране

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что летающие космонавты получают больше, чем нелетающие

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Размер зарплаты российского космонавта существенно превышает уровень среднего заработка по стране. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Зарплата космонавта существенно выше, чем средняя заработная плата по стране или по регионам. Она менялась раньше, будет меняться и дальше, но конкретные цифры не готов сейчас назвать", - сказал Крикалев.

По его словам, кандидаты в космонавты так же получают существенно большую зарплату, чем в среднем по стране.

Говоря о новом наборе в отряд космонавтов РФ, он уточнил, что зарплата будущих космонавтов будет зависеть от того, чего они достигли. "Летающие космонавты получают больше, чем нелетающие. Люди, принимающие участие в каких-то миссиях, будут иметь какие-то бонусы", - отметил он.

31 мая гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о начале нового набора в российский отряд космонавтов. По его словам, это космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций.