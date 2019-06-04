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04.06.2019
ЦАМТО

На борту авианосца "Джон Ф.Кеннеди" ВМС США установлена палубная надстройка

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Авианосец CVN 79
Рисунок авианосца John F. Kennedy (CVN 79).
Источник изображения: asdnews.com

ЦАМТО, 3 июня. На предприятии Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) 29 мая были завершены работы по установке палубной надстройки на корпус строящегося атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79).

588-тонный "остров" длиной 56 футов, шириной 33 фута и высотой 72 фута установлен на летной палубе и будет служить командным центром для выполнения операций на борту АВМА. В нем будут расположены навигационный мостик, основной пункт управления полетами, РЛС и другие системы.

Установка надстройки в соответствии с графиком является ключевым этапом подготовки корабля к запланированному на осень спуску на воду. После установки острова степень готовности АВМА превышает 90%.

Как сообщал ЦАМТО, АВМА CVN-79 станет вторым из трех авианосцев нового поколения класса "Джеральд Р.Форд". Эти корабли заменят эксплуатирующие в настоящее время авианосцы класса "Энтерпрайз" и "Нимиц". Киль головного корабля серии CVN-78 был заложен 14 ноября 2009 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года.

Начальный контракт в рамках программы постройки CVN-79 был подписан в ноябре 2006 года. Церемония резки первой стали для CVN-79 состоялась в декабре 2010 года. Основной контракт на разработку рабочего проекта и постройку "Джон Ф.Кеннеди" ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries в июне 2015 года. Стоимость данного соглашения составила 3,35 млрд. долл.

Благодаря усовершенствованиям технологических процессов сборки и материального снабжения трудозатраты на сборку нового авианосца на 18% ниже по сравнению с CVN-78. Как планируется, "Джон Ф.Кеннеди" будет выведен из сухого дока к достроечному причалу в четвертом квартале 2019 года (на три месяца раньше запланированного срока). Церемония крещения корабля запланирована на конец этого года. Поставка CVN-79 ВМС США планируется на 2022 год. Расчетный срок эксплуатации нового авианосца – 50 лет.

Третий корабль серии, "Энтерпрайз", должен войти в состав флота в 2025 году.

Новый авианосец, сохраняя конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, способствующую увеличению количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и уменьшить численность экипажа.

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Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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