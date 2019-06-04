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04.06.2019
Российская газета

Руки коротки: почему ПРО США бессильны перед "Сарматом" и "Авангардом"

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Военные эксперты США встревожены нынешним состоянием американской системы ПВО. Она явно не успевает за развитием современных российских ракетных комплексов.


Статья, посвященная этой проблеме, была опубликована в издании Military Watch.

Автор поясняет, что американская сеть противовоздушной обороны состоит из четырех основных систем. Это системы Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD.

Из всех перечисленных наиболее эффективным считается Patriot. Да и его возможности ограниченны. В частности из-за системы "горячего" пуска, в отличие от российской ЗРК C-300, в которой используется "холодный" вертикальный старт ракет.

Все четыре американские системы способны поразить МБР, лишь когда она преодолела половину пути и стала снижаться. А на ранних этапах, когда цель слишком высоко, американские ПРО не могут до нее дотянуться.

Например, когда северокорейская ракета "Хвасонг" пролетала во время испытаний 2017 года над Японией, системы AEGIS, развернутые на японских и американских военных кораблях, не могли ее сбить. Высота 770 километров для них недосягаема.

Что уж тут говорить о российском гиперзвуковом комплексе "Авангард"? Автор статьи уверен, что шансы его перехвата близки к нулю.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
GMD
Patriot ЗРК
THAAD
Авангард РК
Иджис
С-300
Проекты
ГЗЛА
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