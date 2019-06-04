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04.06.2019
ТАСС

Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений

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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Тула». Источник: nationaldefense.ru.

В учениях принимали участие атомные ракетные крейсеры "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в понедельник.

"К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск". Подводники отработали полный спектр задач подледного плавания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и всплытии во льдах", - сообщили в пресс-службе.

В ходе плавания в Арктике экипажи атомных подводных лодок Северного флота также выполнили ряд практических исследований по применению оружия подо льдом.

Учения проходили в мае в рамках плановых тренировок подводных сил флота в зимний период обучения.

Подводные крейсеры

"Тула" (К-114) и "Новомосковск" (К-407) являются стратегическими подводными лодками третьего поколения проекта 667БДРМ "Дельфин". Они несут баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева". Это модифицированная версия ракеты Р-29РМ с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Подводный крейсер "Северодвинск" (К-560) является головным кораблем проекта 885 "Ясень" и первой подлодкой четвертого поколения. Вооружен крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", оснащен 10 торпедными аппаратами калибра 533 мм (в боекомплект входят 30 торпед).

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Страны
Россия
Продукция
К-114 Тула
П-800 Оникс
Р-29Р
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
Арктика
Военные учения
ГЛОНАСС
СФ
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