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04.06.2019
Интерфакс-АВН

Пилотажные группы Воздушно-космических сил устроят 8 июня авиашоу в день закрытия конкурса "Авиадартс-2019" в Севастополе

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Пилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа "Стрижи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Пилотажные группы Воздушно-космических сил "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи" устроят 8 июня масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты в день закрытия Всероссийского конкурса "Авиадартс-2019", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"На площади Нахимова в центре Севастополя пройдет тожественное награждение победителей и призеров соревнований под руководством заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Юдина. После этого начнется летная программа", - рассказали в российском военном ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, откроют воздушную часть летчики авиагруппы "Соколы России", которые на новейших истребителях Су-35С продемонстрируют воздушный бой пара на пару и элементы наступления и обороны в ограниченном воздушном пространстве.

Единственная в России авиагруппа на ударных вертолетах Ми-28Н "Беркуты" покажет одиночный пилотаж, а также групповые воздушные построения "Пеленг", "Ромб", "Треугольник" и "Стрела". Также свое мастерство продемонстрирует экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор". Завершат масштабный воздушный показ экипажи авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи", которые покажут наиболее зрелищные фигуры высшего группового, парного, встречного и одиночного пилотажа на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ, соответственно. Заключительным элементом программы станет одиночный пилотаж с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета Су-30СМ.

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