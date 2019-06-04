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04.06.2019
ТАСС

Новый набор в отряд российских космонавтов будет продолжаться год

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Николай Галкин/ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что набор будет проводиться из специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новый набор в отряд российских космонавтов будет продолжаться в течение года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Набор будет продолжаться год. Набор будет проводиться из специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля", - сказал он.

По словам Крикалева, люди с таким образованием будут наиболее восприимчивы к той информации, которую им придется освоить в процессе полета, и будут лучше готовы к самому полету.

Как уточнил в свою очередь заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов, прием заявок "начнется сегодня и завершится 1 июня 2020 года".

Крикалев отметил, что иностранцы не смогут подать заявку в отряд космонавтов, для этого им сначала придется сменить гражданство. 

"Теоретически возможно, что человек поменяет гражданство и придет в отряд <...> Кто хочет попасть в отряд, он сначала должен быть гражданином России, а потом пройти отбор", - сказал он

31 мая гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о начале нового набора в российский отряд космонавтов. По его словам, это космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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