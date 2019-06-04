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04.06.2019
Военное обозрение

Военно-транспортный Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров

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Военно-воздушные силы Индии возможно потеряли еще один военно-транспортный самолет Ан-32. Самолет, вылетевший из из аэропорта города Джорхат, пропал с экранов радаров. Об этом сообщает газета Times of India.

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания, военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии совершал рейс из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии. На борту самолета находилось 13 человек - восемь членов экипажа и пять пассажиров. Отметка самолета пропала с радаров диспетчеров в 12.24 по местному времени (9.54 мск). Связь с самолетом также была потеряна примерно в это же время.

В Минобороны Индии пока никак не комментируют данную информацию, однако известно, что на поиски Ан-32 по маршруту его вероятного следования направлен истребитель Су-30МКИ и самолет для проведения спецопераций С-130.

Необходимо отметить, что индийские ВВС являются одними из самых крупнейших пользователей военно-транспортных самолетов Ан-32. В составе военно-транспортной авиации Индии находится 105 самолетов Ан-32, сведенных в шесть эскадрилий. Всего с 1986 года в различных катастрофах Военно-воздушные силы страны потеряли 10 самолетов Ан-32, при чем последняя катастрофа произошла в 2016 году в штате Западная Бенгалия. Тогда погибли 26 человек.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии с 2000 года ежегодно теряет по 10-15 летательных аппаратов в год. Министерство обороны Индии заявляло, что 45% аварий самолетов приходится на ошибки пилотов, 42% - различные технические неполадки и 13% - непрогнозируемые происшествия.

Кстати, в конце мая военное ведомство Индии заявляло, что все самолеты Ан-32 ВВС Индии переводятся на биотопливо, которое будет содержать 90% обычного топлива и 10% топлива, выработанного из семян и плодов, произрастающих в Индии.

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Страны
Индия
Продукция
C-130
Ан-32
Су-30
Су-30МК
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