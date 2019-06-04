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04.06.2019
ТАСС

Ученый: новый набор отряда космонавтов будет ориентирован на лунные программы

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Олег Орлов
Олег Орлов.
Источник изображения: www.militarynews.ru

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов отметил, что в новом отряде космонавтов ждут специалистов в области медицины и биологии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Недавно открытый набор в отряд космонавтов будет ориентирован на полеты на перспективной космической технике и участие в лунных программах. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Требования с точки зрения медицины высокие. Кандидат должен быть физически здоровым человеком, психически, психологически. Есть некоторые особенности, в рамках тех допусков мы будем обращать внимание на особенности кандидата с точки зрения гипотетической возможности полетов на перспективной технике, участия в лунных миссиях", - сказал он.

Орлов отметил, что участие профессиональных медиков и биологов в новом отборе в отряд космонавтов обусловлено необходимостью таких специальностей в лунных экипажа. 

"Если мы говорим о перспективной лунной программе, у нас должны быть специалисты, готовые в этой программе работать. Это должны быть не только профессиональные командиры, бортинженеры, это должны быть специалисты ученые и, по крайней мере, в первых лунных программах обязательно участие медиков. То, что сейчас мы приглашаем к участию специалистов медицинских специальностей это тоже важно, это веление времени", - сказал он.

По словам Орлова, особенностью этого отбора в отряд космонавтов станет целевой акцент на специалистах медицинских и биологических специальностей.

В конце мая генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сообщил, что госкорпорация объявила новый набор в отряд космонавтов. По его словам, Роскосмос рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Медицина
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