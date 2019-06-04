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04.06.2019
Российская газета

Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

В Йемене хуситы продолжают вести охоту на бронетехнику своих противников. Судя по размещенным в Сети видеороликам, среди пораженных целей в очередной раз оказался танк Т-34-85, принадлежащий бойцам просаудовского президента Хади. Боевые действия происходят в провинции Эд-Дали.

Для атак были применены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные еще до начала гражданской войны и оказавшиеся в руках повстанцев после того, как они взяли под контроль армейские склады.

Не исключено, что в объектив видеокамеры также попал иранский клон "Корнета" - ПТРК Dehlaviyeh. Это оружие, по данным военного эксперта Юрия Лямина, в последнее время достаточно часто встречается в Йемене, в том числе среди трофеев, доставшихся силам, противостоящим хуситам.

Подбитая "тридцатьчетверка" стала как минимум восьмой легендарной машиной времен Великой Отечественной войны, уничтоженной в Йемене с начала года. До этого хадисты потеряли сразу два таких танка в ходе одного из апрельских боев.

На этом же видео видны поврежденные Т-55. Причем у одного из них после попадания ракеты сразу взорвался боекомплект, что полностью уничтожило бронемашину. У второго повреждения оказались не столь фатальны, но он также вряд ли сможет когда либо вернуться в строй.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Продукция
Корнет
Корнет-Э
Т-55
Компании
Renk
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