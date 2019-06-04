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04.06.2019
ЦАМТО

Стартовал 5-й корпоративный Чемпионат ОАК по стандартам WorldSkills

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Сборочный цех самолётостроительного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске
Сборочный цех самолётостроительного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске.
Источник изображения: РИА "Новости"

ЦАМТО, 3 июня. В Ульяновске 3 июня стартовал пятый Открытый Корпоративный Чемпионат ОАК по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.

Мероприятие организовано Объединенной авиастроительной корпорацией при экспертной поддержке Союза "Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия".

Соревнования проходят на базе Ульяновского авиационного колледжа – Межрегионального центра компетенций.

Почти 200 молодых инженеров, рабочих и экспертов принимают участие в Чемпионате. Это сотрудники крупнейших предприятий ОАК из Новосибирской, Иркутской, Ульяновской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Московской областей, Хабаровского края, Республики Татарстан и г.Москвы, а также представители АО "Вертолеты России" и учащиеся образовательных учреждений.

Всего в конкурсной программе представлены девять компетенций, в том числе: производственная сборка изделий авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, инженер-технолог, производственная сборка изделий авиационной техники.

Впервые на Чемпионате в этом году пройдут соревнования в детской компетенции "Инженерный дизайн CAD". Также школьники из Москвы и Ульяновска продемонстрируют свои навыки в компетенции Джуниор "Производственная сборка изделий авиационной техники".

Участие в Чемпионате является для молодых авиастроителей стимулом для развития своих компетенций, оттачивания мастерства, площадкой для обмена опытом и открытия новых профессиональных горизонтов.

На открытии участников корпоративного Чемпионата ОАК приветствовали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, мэр г.Ульяновск Сергей Панчин, председатель Ульяновского регионального отделения Союзмаш, руководитель представительства ГК "Ростех" в Ульяновской области и Республике Мордовия Сергей Ефимов, управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

Директор по персоналу ПАО "ОАК" Любава Шепелева в приветствии к участникам отметила, что "каждый год растет количество соревнующихся. В этом году у нас более 200 участников и экспертов, которые приехали показать свое мастерство и доказать, что они лучшие в своей профессии. Каждый год мы добавляем новую профессию, которая важна для авиастроения. В прошлом году мы ввели компетенцию инженер-технолог. В этом году мы уделяем большое внимание подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Беспилотная авиация – это будущее, к которому мы все стремимся. Я желаю участникам, прежде всего, честной борьбы. Чемпионат – это возможность узнать что-то новое, поделиться своим мастерством с коллегами, завести новых друзей и дальше обмениваться опытом".

Победители Корпоративного Чемпионата ОАК получат денежное вознаграждение, войдут в сборную команду ОАК и смогут проявить себя на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019 в Екатеринбурге в октябре.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Компании
Авиастар-СП
Вертолеты России
ОАК
Ростех
Проекты
БПЛА
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