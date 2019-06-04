ВВС Малайзии планируют закупить истребители в Кувейте

Основной «проектор силы» авианосных соединений — истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet. Машина 146-й истребительной эскадрильи («Синие алмазы») в вылете на нанесение ударов по талибам в Афганистане, весна 2002 года.

ЦАМТО, 3 июня. Командование Военно-воздушных сил Малайзии планирует приобрести истребители из состава ВВС Кувейта в ожидании покупки новых самолетов в ближайшие 10-15 лет.

Как сообщает ресурс Freemalaysiatoday.com, командующий ВВС Малайзии генерал Аффенди Буанг (Affendi Buang) заявил, что Кувейт планирует снять с вооружения состоящие на вооружении самолеты FA-18C/D "Хорнет", поскольку ожидает поставку новых "Супер Хорнет" в 2021 году.

Как сообщил командующий 1 июня на пресс-конференции, рассматривается возможность покупки в Кувейте партии самолетов, которые должны усилить боевые возможности, по крайней мере, в ожидании реализации программы поставки новых многоцелевых боевых самолетов (MRCA). Тем не менее, переговоры между военно-воздушными силами двух стран пока не начались.

Генерал также сообщил, что ВВС Малайзии все еще добиваются одобрения правительства на реализацию закупки легких боевых самолетов (LCA), которая включена в долгосрочную программу модернизации ВВС "Развитие до 2055 года" (Capability 55, CAP55).

В настоящее время Военно-воздушные силы продолжают направлять запросы о предоставлении информации (RFI) с целью получения от различных поставщиков информации о возможностях их самолетов.

Программа LCA будет состоять из трех этапов, предусматривающих выделение средств на поставку 12 самолетов LCA в рамках каждого пятилетнего плана. В следующем году утверждается очередной пятилетний план, в который планируется включить первый транш из 12 машин.

Как заявлено, имеющиеся УБС "Хок" могут эксплуатироваться еще не менее 10 лет. В этой связи ВВС рассчитывают, что программа LCA будет одобрена, чтобы в перспективе не образовалось "пробела" в наличии боевых самолетов легкого класса. Как планируется, после поставки первых 12 самолетов LCA начнется поэтапное списание более старых УБС "Хок".

В июне прошлого года командующий заявил, что срок эксплуатации 40% имеющегося авиапарка превысил 20 лет. Помимо "Хок", в боевом составе ВВС также состоят F/A-18D "Хорнет" (срок службы 20 лет) и Су-30MKM (срок службы 10 лет).

Программа CAP55 также предусматривает покупку морских патрульных самолетов (MPA), беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и РЛС. Эти проекты были утверждены ранее в текущем году, но сумма финансирования пока не определена. ВВС продолжают получать ответы на запросы об информации по этим системам. После сбора и оценки данных, предложения будут представлены на рассмотрение правительства. Сроки покупки будут зависеть от полученных ответов, а также наличия средств в государственном бюджете.