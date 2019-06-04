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04.06.2019
ЦАМТО

Впервые Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет в Северной Осетии

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 3 июня. Впервые конгрессно-выставочные мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" пройдут в столице Республики Северная Осетия – Алания – Владикавказе с 28 по 30 июня.

На форуме продемонстрируют вооружение и военную технику 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и других силовых ведомств республики.

В штабе 58-й общевойсковой армии ЮВО во Владикавказе под руководством заместителя командующего 58-й общевойсковой армии по воспитательной работе, полковника Василия Зайцева, прошло первое межведомственное совещание по подготовке объектов, техники и полигона Шалхи к МВТФ "Армия-2019".

В стрелковом тире все желающие под наблюдением опытных инструкторов смогут посмотреть и лично пострелять из стрелкового оружия, а также гранатометов. На автодроме полигона гости с водительскими правами смогут сесть за руль бронеавтомобиля "Тигр", скоростного автомобиля "Багги", бронетранспортера БТР-82А, а также грузового автомобиля КамАЗ.

Впервые на полигоне будут выставлены вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В полевых условиях пройдет конкурс по выпечке осетинских пирогов, стрельбе из стрелкового оружия, страйкболу среди силовых ведомств и всех желающих, кто соберет свою команду. Также можно подать заявку в штаб 58-й армии и выставить свою продукцию или провести мастер-классы прямо на полигоне во время форума.

Демонстрационная программа форума традиционно станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

Торжественное открытие МВТФ "Армия-2019" состоится 28 июня на общевойсковом полигоне на полигоне Шалхи в районе поселка Спутник, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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