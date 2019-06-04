"О сокращении речи нет": Россия оставит военных в Венесуэле

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы, заявили в российском посольстве. Таким образом, там опровергли появившуюся ранее в американском издании информацию, что число военных из РФ в Боливарианской Республике сократилось с тысячи до нескольких десятков. Там такие перемены объяснили утратой Москвой доверия к действующей на данный момент в Венесуэле власти.

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию, что Россия отозвала военных специалистов из Боливарианской Республики.

"Это - очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - сказал он РИА "Новости".

Таким образом российский дипломат отреагировал на появившийся ранее в газете The Wall Street Journal материал о том, что в последнее время Россия якобы резко сократила число своих военных советников в Венесуэле.

Статья была опубликована в воскресенье, 2 июня.

Источник, близкий к Министерству обороны РФ, сообщил корреспонденту издания о сокращении в последние месяцы в латиноамериканской стране числа специалистов госкорпорации "Ростех". По данным газеты, именно эта организация отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений. Согласно информации журналистов, если раньше в стране была 1 тыс. российских военных, то теперь их несколько десятков.

В издании обратили внимание, что такой шаг может являться свидетельством отсутствия новых контрактов и признания Москвой, что режим избранного венесуэльского лидера Николаса Мадуро "больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги "Ростеха", связанные с прошлыми контрактами".

К тому же, в газете выразили мнение, что "свертывание" Россией своего присутствия демонстрирует границы, которые Москва не готова преступить в южноамериканском государстве, при том что сама "сталкивается с экономическими трудностями у себя дома - отчасти, под влиянием санкций США".

"Отказ "Ростеха" от постоянного и временного присутствия - это серьезная потеря для Мадуро, который зачастую хвалился поддержкой со стороны России и Китая в знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в ожесточенном противостоянии с США", - подчеркнули в The Wall Street Journal.

Как полагают журналисты, руководство "Ростеха" приняло такое решение после оценки политической выгоды от сотрудничества с Мадуро. "Они уверены, что битва проиграна", - заявил собеседник газеты.

США неоднократно выражали недовольство в связи с присутствием в Венесуэле российских военных.

Об их прибытии туда стало известно в конце марта из данные сервиса слежения за перемещением авиации CivMilAir. Согласно ему в Боливарианскую Республику прибыли два российских транспортных самолета. Венесуэльское издание El Nacional уточняло, что на этих бортах в Каракас была переброшена группа российских военнослужащих во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

El Nacional, ссылаясь на информацию из твиттера журналиста Хавьера Майорки, сообщило, что в столичный аэропорт прибыла "группа из 99 российских солдат". Там их, по данным издания, встретил глава отдела по международным делам и интеграции венесуэльского минобороны Марианни Мата. Отмечается, что через некоторое время в тот же терминал прибыл еще один самолет, но уже грузовой, который, по сведениям Майорки, привез 35 т груза для группы российских военных.

После этого президент США Дональд Трамп 27 марта во время встречи с супругой самопровозглашенного временного главы Венесуэлы Хуана Гуайдо заявил, что Россия должна покинуть латиноамериканскую страну.

"Россия должна убраться", - сказал американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения этой цели "все способы допустимы".

Вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают прибытие в Боливарианскую Республику российских военных самолетов как "нежелательную провокацию". "Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо", - отметил он.

Против отправки российских военных в Венесуэлу выступила и Организация американских государств (ОАГ). Там заявили, что "генеральный секретариат отвергает недавнее военное проникновение России на территорию Венесуэлы, которое не было разрешено Национальной ассамблеей, как того требует конституция Венесуэлы".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после критики решений российской стороны со стороны высокопоставленных чиновников из США заявила, что

Соединенные Штаты сами приняли решение "навести порядок" в Латинской Америке, начав с Венесуэлы.

"Не удивлены также и политически ангажированным заявлением генерального секретариата Организации американских государств, в котором Россию беспричинно обвиняют в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении венесуэльского суверенитета", - подчеркнула Захарова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что РФ развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с конституцией Боливарианской Республики, и нахождение там российских специалистов регулируется Соглашением между правительством России и Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года.

Сам министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники. Он особенно отметил, что свою деятельность они осуществляют на законных основаниях.

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы", - подчеркнул глава МИДа.

Лидия Мисник