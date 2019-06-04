ВДВ представят модули разведки и управления для подразделений ПВО на "Армии-2019"

Форум пройдет с 25 по 30 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Образцы модулей разведки и управления МРУ-Д и планирования МП-Д для подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВДВ будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минобороны РФ.

"Данная техника размещена на базе БТР-МДМ "Ракушка" и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эти модули уже "активно поступают в войска". С их помощью время от постановки задачи до огневого воздействия не занимает более двух секунд.

Новейшие машины входят в единую подсистему "Барнаул-Т", главная задача которой состоит в сборе и обработке данных для управления подразделениями противовоздушной обороны. "Барнаул-Т" состоит из модуля разведки и управления и модуля планирования.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.