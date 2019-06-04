Войти
04.06.2019
ТАСС

ВДВ представят модули разведки и управления для подразделений ПВО на "Армии-2019"

318
0
0
Барнаул-Т
КСА Барнаул-Т.
Источник изображения: Ростех

Форум пройдет с 25 по 30 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Образцы модулей разведки и управления МРУ-Д и планирования МП-Д для подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВДВ будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минобороны РФ.

"Данная техника размещена на базе БТР-МДМ "Ракушка" и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эти модули уже "активно поступают в войска". С их помощью время от постановки задачи до огневого воздействия не занимает более двух секунд.

Новейшие машины входят в единую подсистему "Барнаул-Т", главная задача которой состоит в сборе и обработке данных для управления подразделениями противовоздушной обороны. "Барнаул-Т" состоит из модуля разведки и управления и модуля планирования.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
15.11.2018
Командующий: ВДВ выполнили задачи боевой подготовки на 2018 год в полном объеме
01.09.2016
На форуме "Армия-2016" установили более 150 мишеней для демонстрации
21.01.2016
Шаманов: одна из бригад ВДВ на юге России будет усилена
11.06.2015
«Тракторные заводы» на форуме «Армия-2015» представят свои перспективные разработки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения