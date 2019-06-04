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04.06.2019
Военное обозрение

В сети обсуждается способность МТР-К к РХБЗ-разведке

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После демонстрации новейшей российской машины технической разведки в сети развернулось обсуждение параметров и характеристик МТР-К. Напомним, что 31 мая Минобороны РФ опубликовало небольшой материал о демонстрации этой машины на волгоградском полигоне Прудбой, относящемся к ЮВО.

Источник изображения: Минобороны РФ

Что представляет собой МТР-К?

Это автомобиль с колёсной формулой 4х4 и бронированием. Общая масса бронемашины составляет около 3 тонн. При этом она способна развивать скорость до 100 км/ч и имеет запас хода в 800 км. Машина технической разведки имеет в виде вооружения пулемёт "Корд-С". При этом у разведмашины в арсенале имеется беспилотник, который помогает обнаруживать, например, повреждённую или застрявшую технику.

Источник изображения: Минобороны РФ

Наличие пулемётной установки, как отметили в сети, "плохо сочетается с необходимостью герметизации салона в условиях проведения РХБЗ-разведки". Такие комментарии появились после того, как на сайте Минобороны было опубликовано заявление о том, что МТР-К оснащена приборами для проведения радиационной и химической разведки. На самом деле, вряд ли МТР-К будет использоваться именно для РХБЗ-мониторинга. Те же датчики, о которых сообщает главное оборонное ведомство страны, могут быть применены в первую очередь как анализаторы возможного наличия радиационной или химической опасности (загрязнения местности). Для детальной РХБЗ-разведки с анализом данных может применяться иная техника.

В Минобороны говорят о том, что МТР-К должна поступить на вооружение армии России в 2020 году.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
ЯО
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