В ВВО стартовали мероприятия по снабжению отдаленных воинских частей округа материальными средствами

ЦАМТО, 3 июня. В ходе стартовавшего "северного завоза" в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будут доставлены ГСМ, твердое топливо, продовольствие, вещевое и медицинское имущество.

Доставка грузов осуществляется кораблями Тихоокеанского флота, а также гражданскими судами сторонних организаций.

В то же время, в ВВО ведется плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого и медицинского имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдаленные гарнизоны.

Мероприятия по снабжению отдаленных воинских частей округа материальными средствами будут полностью завершены к 1 октября текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.