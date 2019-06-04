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04.06.2019
ЦАМТО

В ВВО стартовали мероприятия по снабжению отдаленных воинских частей округа материальными средствами

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Остров Врангеля
Остров Врангеля. Россия.
Источник изображения: http://expert17.ru

ЦАМТО, 3 июня. В ходе стартовавшего "северного завоза" в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будут доставлены ГСМ, твердое топливо, продовольствие, вещевое и медицинское имущество.

Доставка грузов осуществляется кораблями Тихоокеанского флота, а также гражданскими судами сторонних организаций.

В то же время, в ВВО ведется плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого и медицинского имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдаленные гарнизоны.

Мероприятия по снабжению отдаленных воинских частей округа материальными средствами будут полностью завершены к 1 октября текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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