Войти
04.06.2019
Российская газета

Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4

306
0
0
Источник изображения: rg.ru

В социальных сетях появилась видеозапись взрывов и пожара на сирийском военном аэродроме T4. Как утверждают блогеры, это первое видео ракетного удара по авиабазе сирийских правительственный войск в провинции Хомс.

В ролике продолжительностью 11 секунд видно зарево пожара, а также вспышка, похожая на взрыв ракеты.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, сирийские зенитные батареи уничтожили две израильские ракеты. Однако нескольким боеприпасам удалось достигнуть цели. В результате один человек погиб и двое получил ранения. Склад боеприпасов, а также здания и инфраструктура аэродрома получили повреждения.

Ранее израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Израиль утверждает, что это было сделано в ответ на обстрел с сирийской территории. В результате трое сирийских военных погибли и семеро были ранены.

Отметим, что военный аэродром Эт-Тияс, также известный как T4 и "Тифор", с начала 2018 года регулярно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны Израиля. 10 февраля израильские ВВС атаковали наземные цели в Сирии. Как только группа F-16I Sufa вторглась в сирийское воздушное пространство, она попала под удар ПВО. В отражении налета принимали участие зенитные комплексы С-125 "Печора-2М" и С-200 "Вега-Э". Один израильский истребитель был сбит, и пилотам пришлось катапультироваться.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Продукция
F-16
Печора-2М
С-125
С-200
С-75
Проекты
1135 Буревестник
Похожие новости
10.10.2018
Дамаск получил гибридное оружие
25.09.2018
Арабский "Фаворит". К чему приведут поставки С-300 в Сирию
13.02.2018
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
23.05.2017
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения