Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs. Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V — NadieHarbieh (@HarbiehNadie) June 2, 2019

В социальных сетях появилась видеозапись взрывов и пожара на сирийском военном аэродроме T4. Как утверждают блогеры, это первое видео ракетного удара по авиабазе сирийских правительственный войск в провинции Хомс.

В ролике продолжительностью 11 секунд видно зарево пожара, а также вспышка, похожая на взрыв ракеты.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, сирийские зенитные батареи уничтожили две израильские ракеты. Однако нескольким боеприпасам удалось достигнуть цели. В результате один человек погиб и двое получил ранения. Склад боеприпасов, а также здания и инфраструктура аэродрома получили повреждения.

Ранее израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Израиль утверждает, что это было сделано в ответ на обстрел с сирийской территории. В результате трое сирийских военных погибли и семеро были ранены.

The Syrian Armed Forces targets we struck included: рџЋЇ 2 artillery batteries рџЋЇ Observation & intel posts рџЋЇ An SA-2 aerial defense battery

We hold the Syrian regime accountable and will firmly operate against any attempt to harm Israeli civilians. pic.twitter.com/XtDTqz7Btc — Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2019

Отметим, что военный аэродром Эт-Тияс, также известный как T4 и "Тифор", с начала 2018 года регулярно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны Израиля. 10 февраля израильские ВВС атаковали наземные цели в Сирии. Как только группа F-16I Sufa вторглась в сирийское воздушное пространство, она попала под удар ПВО. В отражении налета принимали участие зенитные комплексы С-125 "Печора-2М" и С-200 "Вега-Э". Один израильский истребитель был сбит, и пилотам пришлось катапультироваться.

Николай Грищенко