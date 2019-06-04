Доля современного вооружения в Cухопутных войсках России в 2019 году достигнет 60% - главком

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска России в этом году получат более 2500 новых образов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе комплексы противовоздушной обороны, модернизированные танки и БМП, а также реактивные системы залпового огня, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

"В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальности техники, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ с 54% до 60%", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам Салюкова, доля современных образцов ВВСТ к концу 2020 года достигнет 70%.

Главком сказал, что для подразделений войск ПВО Сухопутных войск поставляются зенитные ракетные системы и комплексы: С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и "Верба".

"В реактивные соединения спланирована поставка систем залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества", - сказал военачальник.

Салюков заявил, что в артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-С", в противотанковые подразделения - противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП". Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищённые автомобили "Тайфун-К", сообщил главком.