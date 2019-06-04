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04.06.2019
Известия.ru

Ракетная бригада Черноморского флота развернула в Крыму "Бастионы"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Военные развернули в Крыму комплексы "Бастион" в рамках плановых учений. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил официальный представитель Черноморского флота Роман Рулев.

"В позиционных районах Крымского полуострова расчеты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" ЧФ проводят плановые занятия с отработкой практических навыков", — рассказал Рулев агентству "Интерфакс". По его словам, военные отрабатывают нанесение ударов по морским целям.

Во время учений военные будут тренироваться в обнаружении надводных целей, а также займутся подготовкой комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях и проведут электронные пуски ракет по условному противнику.

В мероприятиях боевой подготовки участвуют 20 единиц военной и специальной техники, а также около 100 военнослужащих из состава отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота.

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей различных классов, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс был принят на вооружение ВС России в 2010 году.

Как сообщалось 28 мая, реутовское "НПО машиностроения" провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму. Предприятие рассматривает возможность перевооружения его новыми ракетами.

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