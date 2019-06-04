Войти
04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Армия Индонезии ждет российские Су-35

244
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду на полях международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" заявил, что страна планирует до конца этого года наладить поставки российских истребителей Су-35.

Риачуду объяснил, что сейчас с завершением контракта связаны некоторые сложности. Например, Министерство финансов Индонезии до сих пор не подписало документы. 

Однако принципиально вопрос о поставках Су-35 из РФ уже решен.

Ранее Джакарта заявляла, что санкции США в отношении России никак не повлияют на подписание контракта. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
Похожие новости
19.03.2019
Сушки для фараонов: Египет купит у России Су-35
02.03.2018
Россия подписала с Индонезией контракт по Су-35
08.11.2017
Россия и Корея: битва за рынок оружия
20.02.2017
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
03.02.2016
Су-35: гордость России отправили в Сирию
22.06.2011
Невелика потеря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения