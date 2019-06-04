Армия Индонезии ждет российские Су-35

Министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду на полях международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" заявил, что страна планирует до конца этого года наладить поставки российских истребителей Су-35.

Риачуду объяснил, что сейчас с завершением контракта связаны некоторые сложности. Например, Министерство финансов Индонезии до сих пор не подписало документы.

Однако принципиально вопрос о поставках Су-35 из РФ уже решен.

Ранее Джакарта заявляла, что санкции США в отношении России никак не повлияют на подписание контракта.