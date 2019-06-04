Армия Индонезии ждет российские Су-35
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Министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду на полях международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" заявил, что страна планирует до конца этого года наладить поставки российских истребителей Су-35.
Риачуду объяснил, что сейчас с завершением контракта связаны некоторые сложности. Например, Министерство финансов Индонезии до сих пор не подписало документы.
Однако принципиально вопрос о поставках Су-35 из РФ уже решен.
Ранее Джакарта заявляла, что санкции США в отношении России никак не повлияют на подписание контракта.
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