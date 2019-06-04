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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

При сдаче госэкзаменов курсанты применяют данные беспилотной авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ) завершается сдача выпускных государственных экзаменов и защита дипломов курсантами старших курсов.

Проверка уровня профессиональной компетенции, знаний и практических навыков производится на базе учебно-тренировочного комплекса и материальной части кафедр училища. Курсанты сдают междисциплинарный экзамен и экзамен по физической подготовке. Отдельно проводится защита выпускных квалификационных работ (дипломов), сообщает Минобороны РФ.

В текущем году выпускники активно применяют данные с разведывательных беспилотных летательных аппаратов при решении задач на организацию боя и ведение тактических действий. Курсанты управляют подразделением на тактическом поле с применением боевых машин и боевой стрельбы из стрелкового оружия, при управлении боем применяются современные средства связи шестого поколения - Азарт. Задействован беспилотный летательный аппарат Элерон-3СВ.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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