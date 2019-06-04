"Травоядные могут стать хищниками": Украина увидела новую угрозу

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

По инициативе главного военного прокурора Украины 4 июня состоится совещание с представителями силовых структур, разведки и МИД. Причиной тому - опубликованный на YouTube видеоролик о том, что в случае объединения Румынии и Молдавии Украина может потерять часть Черновицкой и Одесской областей. Сам автор ролика отметил, что не ожидал такой серьезной реакции со стороны Киева.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.

После публикации видео Матиос пообещал внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства". По словам военного прокурора, совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ состоится во вторник. На нем Матиос отдаст поручения в рамках уголовного производства.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", - подчеркнул он, пообещав бороться за Украину.

Причина такого беспокойства украинской стороны - видео, размещенное 26 мая пользователем под ником 30192. В ролике описан сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. По предсказанию автора такого сюжета, в 2022 году румыно-молдавский союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей. Он отметил, что видео - это пролог к его электронной книге.

Параллельно в ролике подчеркнули активизацию деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также вступление в конфликт России.

Развязкой сценария видео стало присоединение к Румынии утраченных ранее территорий, признание Киевом независимости Донбасса, а также переход Одессы под российский контроль. При этом описанные события, в видении ситуации автором ролика, не отразились на членстве Румынии в НАТО.

В закрепленном к видео комментарии автор ролика указал ссылку на статью о Матиосе и написал о своем удивлении тем, что видео стало вирусным, так как он поделился им лишь с тремя людьми. Автор ролика также уточнил, что в своем видео он всего лишь описал альтернативную реальность и вовсе не ожидал, что украинское руководство воспримет его видео всерьез.

"Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", - резюмировал создатель видеозаписи.

И хотя описанный им сюжет является довольно смелым, тема видео на сегодняшний день довольно актуальна, поскольку идею объединения Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают так называемые унионисты.

Символическое сближение государств началось еще до распада СССР. В Молдавии тогда был создан прорумынский "Народный фронт", который вскоре пришел к власти. Направление политической мысли отразилось даже на государственном флаге страны - им был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому.

В марте прошлого года в Кишиневе прошел митинг за вхождение Молдавии в состав Румынии. Он был приурочен к столетней годовщине "Великого объединения" Бессарабии с королевством Румыния. Молдавские правоохранительные органы сообщили, что в демонстрации принимали участие порядка семи тысяч человек, хотя организаторы митинга - молдавская гражданская платформа "Действие 2012" - прогнозировали около ста тысяч митингующих.

В ходе демонстрации унионисты обратились к молдавским и румынским властям с призывом принять представителей движения и начать с ними диалог о мирном объединении государств.

"Сегодня мы голосуем за объединение Молдавии и Румынии, отныне и навсегда", - гласила резолюция демонстрантов. Впрочем, поддерживают их отнюдь не многие. По данным соцопросов на 2018 год, за объединение с Румынией выступают 21,8% граждан Молдавии, против - 56%.

В ноябре 1918 года существовавший тогда государственный орган в Бессарабии Сфатул Цэрий при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении к Румынии Молдавской демократической республики. Вскоре после этого орган был упразднен, а Бессарабия следующие 22 года являлась частью румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, который никогда не признавал это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца.

На сегодняшний день бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.

Румынские националистические силы теперь претендуют не только на включение в состав государства Молдавии (без Приднестровья или с Приднестровьем), но и на присоединение Северной Буковины, сейчас образующей Черновицкую область Украины, и Южной Бессарабии, входящей в состав Одесской области.

Украинскую сторону такой вариант развития событий, разумеется, не устраивает. Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году в рамках программы украинизации подписал указ о прекращении преподавания в школах на языках национальных меньшинств, согласно которому программа перевода школьного обучения на украинский язык должна полностью завершиться к 2020 году. При этом в Черновицкой и Закарпатской областях действуют школы, где обучение ведется на румынском языке. По мнению Бухареста, Киев не должен ограничивать права румынских детей получать образование на родном языке.

Лидия Мисник