Войти
04.06.2019
Газета.ru

"Травоядные могут стать хищниками": Украина увидела новую угрозу

268
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

По инициативе главного военного прокурора Украины 4 июня состоится совещание с представителями силовых структур, разведки и МИД. Причиной тому - опубликованный на YouTube видеоролик о том, что в случае объединения Румынии и Молдавии Украина может потерять часть Черновицкой и Одесской областей. Сам автор ролика отметил, что не ожидал такой серьезной реакции со стороны Киева.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.



После публикации видео Матиос пообещал внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства". По словам военного прокурора, совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ состоится во вторник. На нем Матиос отдаст поручения в рамках уголовного производства.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", - подчеркнул он, пообещав бороться за Украину.

Причина такого беспокойства украинской стороны - видео, размещенное 26 мая пользователем под ником 30192. В ролике описан сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. По предсказанию автора такого сюжета, в 2022 году румыно-молдавский союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей. Он отметил, что видео - это пролог к его электронной книге.

Параллельно в ролике подчеркнули активизацию деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также вступление в конфликт России.

Развязкой сценария видео стало присоединение к Румынии утраченных ранее территорий, признание Киевом независимости Донбасса, а также переход Одессы под российский контроль. При этом описанные события, в видении ситуации автором ролика, не отразились на членстве Румынии в НАТО.

В закрепленном к видео комментарии автор ролика указал ссылку на статью о Матиосе и написал о своем удивлении тем, что видео стало вирусным, так как он поделился им лишь с тремя людьми. Автор ролика также уточнил, что в своем видео он всего лишь описал альтернативную реальность и вовсе не ожидал, что украинское руководство воспримет его видео всерьез.

"Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", - резюмировал создатель видеозаписи.

И хотя описанный им сюжет является довольно смелым, тема видео на сегодняшний день довольно актуальна, поскольку идею объединения Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают так называемые унионисты.

Символическое сближение государств началось еще до распада СССР. В Молдавии тогда был создан прорумынский "Народный фронт", который вскоре пришел к власти. Направление политической мысли отразилось даже на государственном флаге страны - им был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому.

В марте прошлого года в Кишиневе прошел митинг за вхождение Молдавии в состав Румынии. Он был приурочен к столетней годовщине "Великого объединения" Бессарабии с королевством Румыния. Молдавские правоохранительные органы сообщили, что в демонстрации принимали участие порядка семи тысяч человек, хотя организаторы митинга - молдавская гражданская платформа "Действие 2012" - прогнозировали около ста тысяч митингующих.

В ходе демонстрации унионисты обратились к молдавским и румынским властям с призывом принять представителей движения и начать с ними диалог о мирном объединении государств.

"Сегодня мы голосуем за объединение Молдавии и Румынии, отныне и навсегда", - гласила резолюция демонстрантов. Впрочем, поддерживают их отнюдь не многие. По данным соцопросов на 2018 год, за объединение с Румынией выступают 21,8% граждан Молдавии, против - 56%.

В ноябре 1918 года существовавший тогда государственный орган в Бессарабии Сфатул Цэрий при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении к Румынии Молдавской демократической республики. Вскоре после этого орган был упразднен, а Бессарабия следующие 22 года являлась частью румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, который никогда не признавал это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца.

На сегодняшний день бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.

Румынские националистические силы теперь претендуют не только на включение в состав государства Молдавии (без Приднестровья или с Приднестровьем), но и на присоединение Северной Буковины, сейчас образующей Черновицкую область Украины, и Южной Бессарабии, входящей в состав Одесской области.

Украинскую сторону такой вариант развития событий, разумеется, не устраивает. Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году в рамках программы украинизации подписал указ о прекращении преподавания в школах на языках национальных меньшинств, согласно которому программа перевода школьного обучения на украинский язык должна полностью завершиться к 2020 году. При этом в Черновицкой и Закарпатской областях действуют школы, где обучение ведется на румынском языке. По мнению Бухареста, Киев не должен ограничивать права румынских детей получать образование на родном языке.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Румыния
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
14.05.2018
Ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
18.04.2012
СМИ узнали о намерении России разместить радар ПРО в Приднестровье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения