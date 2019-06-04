Сирию на Иран: Израиль и США предложат России сделку
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
В ходе предстоящей трехсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль собираются предложить России сделку по Сирии. Как сообщают СМИ, с сирийских властей снимут санкции, если Москва согласится помочь в сдерживании влияния Ирана в арабской республике. Возможность такого саммита основана на "взаимопонимании" между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, предполагают эксперты.
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat, передает ФАН.
В ходе иерусалимского саммита стороны обсудят также "дорожную карту" мирного урегулирования в Сирии и восстановление страны. На встречу приезжают советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат.
Кремль при этом заявил ранее, что пока не располагает информацией о саммите, хотя переговоры анонсировали в Белом доме.
Собеседники газеты заявили также, что Россия в ходе встречи "должна заявить о приверженности конкретным мерам". Отмечается, что в случае успеха сделка может стать "связующим звеном" между интересами России и Америки в Сирии.
В их числе - гвардейцы из Корпуса стражей исламской революции. Сейчас израильско-иранские отношения находятся в глубоком кризисе, начавшемся еще в 1990-х годах. Один из наиболее проблемных вопросов - разработка Ираном ядерной программы, вызывающая у израильтян большие опасения.
По-прежнему продолжаются ракетные удары - их наносит по Сирии Израиль "в ответ на атаки с сирийской территории". Израиль и Сирия обмениваются ракетными ударами по нескольку раз в месяц. 27 мая израильские бомбардировщики атаковали пусковую установку системы ПВО Сирии - из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве. Вместе с тем телеканал Syria TV сообщает, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель-Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра.
Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН назвал этот шаг "незаконной аннексией". 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан - историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.
Кроме того, передает НСН, президент Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
"Какова цель, что это вам даст? Остановитесь!" - написал он в своем твиттере 3 июня. Американский лидер сослался на слухи, что Россия, Сирия и Иран якобы убивают мирных жителей, нанося удары по Идлибу. Трамп назвал происходящее "бойней".
Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Кроме того, в Сирии развернули свою активность террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России), убившие тысячи мирных жителей и военных.
Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин объявил о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений.
Иван Апулеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются