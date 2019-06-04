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04.06.2019
Российская газета

США показали "умную" бомбу в действии

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ВВС США опубликовали видео применения управляемой авиабомбы GBU-39. Высокоточный боеприпас предназначен для поражения стационарных и подвижных целей. Малый диаметр бомбы затрудняет ее обнаружение и перехват, а складные крылья позволяют GBU-39 пролететь 110 километров от места сброса.

Бомба создавалась для увеличения числа поражаемых целей за один самолетовылет при помощи снижения массы оружия и повышения его точности. Масса боеприпаса 130 килограммов, к стандартному балочному держателю, рассчитанному на 2000-фунтовую бомбу, можно подвесить четыре GBU-39. Боеприпас совместим с истребителями F-15 и F-22, ведется работа по его адаптации к F-16 и ударным беспилотникам.

После сброса бомба раскрывает крылья и может планировать более 100 километров - при условии, если брошена она была с высоты 10 километров со сверхзвуковой скоростью. Обнаружение и перехват боеприпаса средствами ПВО затруднен из-за малого диаметра бомбы - всего 19 см. При подлете к цели включается головка самонаведения - у свежей версии Block II она трехдиапазонная: GPS, инфракрасное наведение и радар, - что позволяет эффективно поражать подвижные цели. Точность попадания - несколько метров.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
GBU-39
Проекты
GPS
БПЛА
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