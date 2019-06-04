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04.06.2019
ЦАМТО

Northrop Grumman поставила Японии первый самолет ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай"

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Источник изображения: Фото: northropgrumman.com

ЦАМТО, 3 июня. Корпорация Northrop Grumman 30 мая подтвердила, что в конце марта поставила Воздушным силам самообороны Японии первый новый самолет ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2014 года Министерство обороны Японии по результатам тендера выбрало E-2D в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения для ВМС страны. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов E-2D "Эдвансд Хокай", а также связанных с контрактом оборудования и услуг 1 июня 2015 года. Общая стоимость продажи оценивается в 1,7 млрд. долл.

С ноября 2015 года по сентябрь 2018 года ВМС США заключили с Northrop Grumman серию контрактов на поставку четырех самолетов E-2D. Летные испытания первого из них начались в ноябре 2017 года. 16 ноября 2018 года командование авиационных систем ВМС США заключило с Northrop Grumman Systems контракт на покупку оборудования с длительными сроками изготовления для производства пятого самолета E-2D для Воздушных сил самообороны Японии.

Ожидается, что три следующих E-2D будут поставлены в период с конца 2019 года до конца 2020 года, а пятый самолет будет передан заказчику до конца 2022 года.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 дополнительных самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай", сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 3,135 млрд. долл.

Япония эксплуатирует самолеты E-2C "Хокай" с 1983 года и является крупнейшим оператором E-2 за пределами США. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C. По заявлению МО Японии, поставка новых E-2D расширит возможности ВМС страны по отслеживанию ситуации в Тихоокеанском регионе.

Как заявлено, поставка E-2D позволит улучшить радиолокационные технологии ВС Японии на два поколения, отслеживать угрозы на большой дальности, координировать действия в операциях по оказанию гуманитарной помощи и помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

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