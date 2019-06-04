Украинский экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности

ЦАМТО, 3 июня. Оборонная промышленность Украины практически перестала существовать. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 1 июня заявил бывший глава военного ведомства и экс-премьер-министр Юрий Ехануров, передает "РИА Новости".

"Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша "оборонка" практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют в войска", – отметил Ю.Ехануров.

"Боеспособность современной армии, главным образом, определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы. К примеру, во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров "Козак". Всего на вооружении ВСУ состоит 43 таких бронеавтомобиля, однако для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тыс. бронетранспортеров", – цитирует "РИА Новости" Ю.Еханурова.