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04.06.2019
ЦАМТО

Украинский экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности

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ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Источник изображения: ukroboronprom.com.ua

ЦАМТО, 3 июня. Оборонная промышленность Украины практически перестала существовать. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 1 июня заявил бывший глава военного ведомства и экс-премьер-министр Юрий Ехануров, передает "РИА Новости".

"Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша "оборонка" практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют в войска", – отметил Ю.Ехануров.

"Боеспособность современной армии, главным образом, определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы. К примеру, во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров "Козак". Всего на вооружении ВСУ состоит 43 таких бронеавтомобиля, однако для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тыс. бронетранспортеров", – цитирует "РИА Новости" Ю.Еханурова.

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Страны
Украина
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