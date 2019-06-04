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04.06.2019
ЦАМТО

ОАК формирует пул отечественных поставщиков для авиастроения

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 3 июня. Делегация ОАК 31 мая посетила Тульскую область. В ходе поездки состоялась рабочая встреча президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества в авиастроении.

ОАК проводит системную работу по формированию пула потенциальных поставщиков – отечественных производителей, которые имеют высокий уровень технологического развития и цифровизации производства, выпускают конкурентную продукцию, которая могла бы заменить импортные комплектующие.

"Авиастроение является одним из лидеров цифровизации. Все новые передовые продукты гражданской, военной и транспортной линейки ОАК проектируются и производятся с применением цифровых технологий. Поэтому главный приоритет при выборе новых партнеров и кооперантов – предлагаемые ими цифровые решения и технологии, новые материалы, платформенные подходы при построении техпроцессов и бизнеса в целом", – сказал президент ОАК.

Алексей Дюмин поблагодарил Юрия Слюсаря за внимание Объединенной авиастроительной корпорации к региону. Он напомнил, что это уже не первая встреча на тульской земле. В 2018 году здесь обсуждался широкий спектр вопросов по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества корпорации и промышленных предприятий области. Двусторонние контакты между ними продолжаются и сегодня.

"Правительство и региональные предприятия заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Объединенной авиастроительной корпорацией", – сказал А.Дюмин.

Также делегация ОАК посетила производственные площадки завода "Октава", который разрабатывает и поставляет на рынок гарнитуры для гражданской авиации, обслуживания аэропортов, микрофоны для конференц-связи, биометрии и другую электроакустику. Встреча завершилась посещением творческого индустриального кластера "Октава", открытого на свободных площадях предприятия в 2018 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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