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04.06.2019
ЦАМТО

В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ

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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 3 июня. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" подвел итоги зимнего периода обучения, а также рассказал о планах и основных мероприятиях на летний период обучения.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова "Красной звезде", в котором идет речь о том, какие вооружения и техника планируются к поступлению в Сухопутные войска в летнем периоде обучения.

– В настоящее время продолжается планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Набранные темпы перевооружения соблюдаются и позволят выполнить решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70 проц.

В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ с 54 до 60 проц.

Для подразделений войск ПВО Сухопутных войск поставляются зенитные ракетные системы и комплексы, которые занимают лидирующие позиции в мире: С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", а также современные переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В реактивные соединения спланирована поставка систем залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-С", обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в любое время суток и сложных метеорологических условиях.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Полностью интервью О.Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Верба ПЗРК
Град РСЗО
Мста-С
С-300
С-300В
Стрелец
Т-72
Т-72Б
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