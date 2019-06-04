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04.06.2019
Военное обозрение

Фрегаты "адмиральской серии" заменят корветами проекта 20386

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Фрегаты проекта 11356, строительство которых было приостановлено по причине отсутствия двигательных установок, в составе ВМФ РФ в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386. Такое мнение высказал начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников, сообщает Mil.Press FlotProm.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время в составе ВМФ РФ имеются три фрегата "адмиральской серии" проекта 11356 - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Строительство второй тройки кораблей данного проекта было заморожено из-за отсутствия двигательных установок, которые производились на Украине предприятием "Зоря-Машпроект".

Фрегаты этого проекта при водоизмещении в 4 тысячи тонн развивают скорость в 30 узлов. Автономность плавания - 30 суток. Данные корабли вооружены крылатыми ракетами повышенной дальности "Оникс" или "Калибр", 100-мм артиллерийской установкой, 533-мм торпедами, зенитным комплексом и вертолетом Ка-31 или Ка-27. Предназначены для ведение боевых действий на море и в океане самостоятельно, а также в составе соединения. Данные фрегаты могут уничтожать подлодки противника, проводить противолодочную, противовоздушную и противокорабельную оборону боевых кораблей и судов,

Многоцелевые корветы проекта 20386 предназначены для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. На сегодняшний день ведется строительство головного корабля этого проекта "Меркурий", заложенного 28 сентября 2018 года.

Корветы данного проекта имеют водоизмещение в 3400 тонн. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 5 тысяч морских миль, экипаж – 80 человек. На вооружении корабля находятся: 100-мм арткомплекс А-190-01, две 30-мм артустановки АК-630М, ЗРК "Редут", две пусковые установки противолодочного комплекса "Пакет-НК". Ракеты "Калибр" (или ПКР "Уран"). Имеется площадка для вертолета Ка-27 или Ка-29.

ВМФ планирует получить до 2025 года три корвета проекта 20386.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
Ка-29
Ка-31
П-800 Оникс
Компании
Зоря-Машпроект
Проекты
1135 Буревестник
20386
Калибр КР
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