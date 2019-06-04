Бомбардировщики Ту-22М3М получат новый белорусский прицел
В ходе модернизации дальние бомбардировщики Ту-22М3 Военно-космических сил России в варианте Ту-22М3М получат новый электронно-оптический бомбардировочный прицел СТ-22-1. Его представил в Минске на оборонной выставке MILEX 2019 белорусский "ОКБ ТСП".
Об этом пишет журнал Jane's. Прицел СТ-22-1 предназначен для применения по наземным и морским целям и оснащен устройствами автоматического захвата и сопровождения цели.
Как добавляет bmpd, никаких подробностей о новом прицеле разработчики не сообщают. Но известно, что СT-22-1 имеет четыре переключаемых поля зрения. Узкая установка поля зрения позволяет обнаруживать цель на расстоянии до 15 километров с вероятностью до 90 процентов.
Оптика прицела имеет диапазон от минус сорока до плюс 70 градусов и минимальную скорость сопровождения цели в пределах прямой видимости всего 0,05 градуса в секунду.
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Светлана Цыганкова
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