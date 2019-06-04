В Китае проявляют интерес к модернизации системы ПВО "Адмирала Кузнецова"

В китайских СМИ обсуждаются ремонтно-модернизационные работы, которые ведутся на единственном в составе ВМФ России авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Издание SINA, ссылаясь на руководство российской Объединённой судостроительной корпорации, пишет, что "Адмирал Кузнецов" в процессе модернизации будет оснащён новейшей системой ПВО, новой электроникой, новой системой связи и навигации, обновлёнными силовыми установками. Наибольший интерес проявлен именно к сегменту ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

При этом китайские журналисты напоминают, что предприятиям ОСК одновременно с модернизацией приходится проводить и ремонт авианосца после инцидента, произошедшего на одном из судоремонтных заводов в связи с затоплением плавдока ПД-50. Тогда краны плавдока упали на палубу авианосца, нарушив её целостность, а сам авианесущий крейсер пришлось переводить на другой судоремонтный завод в Мурманской области.

Отмечается, что изначально министр обороны Сергей Шойгу говорил о том, что модернизация "Адмирала Кузнецова" завершится в 2020 году, а теперь в ОСК говорят уже о 2021-м.

Портал SINA даёт понять, что наибольший интерес проявляется к упомянутой руководством ОСК новейшей системе ПВО, которую устанавливают на российском авианесущем крейсере. Речь идёт об информации, которую в интервью "Красной Звезде" несколько недель назад представил глава ОСК Алексей Рахманов. В материале СМИ КНР такая установка названа "основным событием модернизации авианосца".

В комментариях пользователей к публикации в упомянутом китайском СМИ отдельные лица выражают скептическое мнение относительно того, что ремонт и модернизация могут быть завершены в указанные сроки (до 2021 года). Есть и те, кто сомневается в дальнейшей эксплуатации "Адмирала Кузнецова" в ВМФ РФ.