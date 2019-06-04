Российские военные развернули на крымском побережье комплексы "Бастион" в рамках тренировки
Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Мобильные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) развернуты в Крыму для проведения плановых тренировок, сообщил официальный представитель ЧФ Роман Рулев.
"В позиционных районах Крымского полуострова расчёты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" ЧФ проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - сказал Рулев.
Он сообщил, что в ходе тренировок будет отработано размещение техники на позициях в различных ландшафтах местности, выход, развертывание, смена боевого порядка и местоположения после применения оружия.
Военные будут тренироваться в обнаружении надводных целей, отрабатывать выдачу целеуказаний, подготовку комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведут электронные пуски ракет по условному противнику.
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