Восточный военный округ сообщил о поступлении модернизированных дальних перехватчиков и танков

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Войска на востоке России получают модернизированные дальние истребители-перехватчики МиГ-31БМ, танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа

"Военнослужащие продолжат осваивать новые образцы вооружения и техники, поступающие в войска округа. Среди них - модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, БМП-2М, танки Т-80БВ, многофункциональные комплексы (беспилотные летательные аппараты) "Орлан-10", - говорится в сообщении ВВО.

"Летом - осенью в войсках Восточного военного округа состоится несколько сотен тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, различного уровня", - сказали военные.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ.

В мае командующий Восками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев сообщил, что количество модернизированных МиГ-31БМ на Камчатке к концу года увеличится до четырех. Как сообщалось, в феврале на Камчатке были размещены два МиГ-31БМ.

Т-80БМ - модернизированная версия танка Т-80 с улучшенными боевыми характеристиками. Как сообщал "Интерфакс", на эти боевые машины перевооружают танкистов отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Военные считают, что эти танки наиболее приспособлены к выполнению задач в суровых климатических условиях.