Благополучие Ассада в обмен на сдачу Тегерана

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat.

Так, стороны предложат признать законность правления сирийского президента Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва в свою очередь даст согласие на сдерживание влияния Тегерана.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков, отмечает "Известия".