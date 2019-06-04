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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Благополучие Ассада в обмен на сдачу Тегерана

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Источник изображения: vpk-news.ru

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat.

Так, стороны предложат признать законность правления сирийского президента Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва в свою очередь даст согласие на сдерживание влияния Тегерана.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков, отмечает "Известия".

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
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