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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Необходимы прямые переговоры с Москвой - мэр Харькова

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Харькове состоялся съезд политической партии "Доверяй делам" при участии мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, а также народных депутатов Украины.

Сопредседатель этой партии (которую на Украине называют "партией мэров") Геннадий Кернес в ходе своего выступления на этом объединительном съезде выступил с инициативой о начале прямых переговоров с Россией.

Поясняя свою позицию журналистам после окончания съезда, Кернес отметил, что опирался на опросы общественного мнения. По его словам, "географическая близость к России - это данность", и Киеву нужно с умом подходить к выстраиванию политики с соседями.

Он также ответил на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте Украины.

"Если мы не чужды новой власти, а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", - пояснил градоначальник.

В ходе своего выступления Геннадий Кернес также заявил, что городские власти в кратчайшие сроки восстановят разрушенный националистами бюст маршала Жукова в Харькове.

EADaily сообщало, что в российском МИДе назвали снос памятника Жукову в Харькове серьезным вызовом для новой власти Украины.

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Страны
Россия
Украина
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