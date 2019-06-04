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04.06.2019
Военное обозрение

Внедорожник сошёлся на тест-драйве с танком Т-80

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Издание playtech.ro обратило внимание на проведенный в России тест-драйв. В качестве соперников на танковом полигоне выступили Renault Duster и ОБТ Т-80. Инициаторы конкурса аргументировали свой выбор желанием сравнить ходовые качества российской бронированной машины и внедорожника, который Румыния намерена закупать для своих вооруженных сил в модификации Dacia Duster.

Источник изображения: topwar.ru

Как и ожидалось, Duster, предварительно оснащенный гусеницами, стартовал лучше своего оппонента, вырвавшись вперед. Однако грязь, обволакивающая машину на протяжении всего маршрута, закрывала водителю обзор. Вызывала затруднения трасса, в грунте которой внедорожник вяз всё больше.

Т-80, который может развивать скорость до 70 км/ч при движении по дорожному полотну и 46 км/ч по пересеченной местности, в итоге сумел обогнать "Дастер" и пересек финишную черту на несколько секунд быстрее. Заключение тех, кто тестировал автомобиль, состояло в том, что Duster может показать превосходные результаты на пересеченной местности, если на его пути не встанут слишком глубокие пласты грязи. Не в состоянии он и тягаться с российским танком, даже если на внедорожник будут смонтированы гусеницы.

Сама же идея "соревнования" внедорожника и танка выглядит достаточно странной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Продукция
Т-80
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