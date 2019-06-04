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04.06.2019
Военное обозрение

На учениях в Румынии замечен "самый высокотехнологичный цифровой" танк

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Во время многонациональных военных учений в Румынии была замечена особая версия танка "Абрамс". В издании Defense Blog версию американского танка назвали "загадочной".

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что танк имеет обновлённый пакет защиты, способный противостоять противотанковым управляемым ракетам (ПТУР). Речь идёт о модулях КАЗ (комплекса активной защиты) Trophy.

В материале говорится о том, что, по мнению эксперта, замеченный в Румынии M1 Abrams – это третья версия модернизации, после которой "этот "Абрамс" стал самым высокотехнологичным цифровым танком в мире".

Из материала:

Усовершенствования сосредоточены на энергопотреблении, управлении, системах противодействия вооружениям и улучшенном канале передачи данных. Это самый надежный из когда-либо созданных танков Абрамс, он уменьшит материально-техническое бремя армии и позволит ей подключиться к системам технического обслуживания и снабжения на уровне предприятия.

Источник изображения: topwar.ru

Так называемая версия M1 Abrams SEPv3 имеет длину 9,7 м, ширину 3,7 м, высоту 2,4 м. Экипаж "Абрамса" - четыре человека.

Ранее в США командование отмечало, что новая версия модернизации танка способна дать возможность "одержать победу в многодоменной войне".

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
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