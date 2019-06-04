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04.06.2019
Российская газета

ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

Корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить в российском флоте фрегаты типа 11356, строительство которых остановлено из-за отсутствия украинских силовых установок. Об этом сообщил FlotProm со ссылкой на начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимира Тряпичникова.

Многоцелевые корветы предназначены для боевых действий в ближней и дальней морских зонах. 109-метровые корабли вооружат 100-миллиметровой артустановкой, комплексом ПВО "Релут", скорострельными зенитными автоматами,  высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и противолодочным комплексом "Пакет-НК". Головной корабль серии заложен на "Северной верфи" Петербурга  в 2016 году, спуск на воду запланирован на 2021 год, передача флоту - на 2022. Головной корабль решено назвать "Меркурий" - в честь легендарного брига, прославившегося во время русско-турецкой войны.

По двум контрактам с Минобороны калининградский завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Серию прозвали "адмиральской", поскольку корабли назвали в честь русских флотоводцев. Первые три фрегата переданы Черноморскому флоту в 2016-2017 годах, строительство трех других приостановлено из-за отсутствия силовых установок. Их должна была поставить Украина, однако из-за обострения отношений контракт был сорван. Позже командование ВМФ России сообщило, что корабли достроят с российскими газотурбинными установками.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Северная верфь
Проекты
1135 Буревестник
20386
Калибр КР
ЧФ
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1 комментарий
№1
04.06.2019 04:36
Решить бы вопрос о ГТД сьемный, к примеру монстр энергетики наш ГТД-110Мвт на раме весом 21тн меняется за 3 дня. Вертолет на базе Ми-26 его таскает...
0
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