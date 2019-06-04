Моряки Тихоокеанского флота примут участие в трех международных учениях
Учения Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток. 3 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) в начавшемся в понедельник летнем периоде обучения примут участие в трех международных военно-морских учениях, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.
"Запланировано проведение трех совместных военно-морских учений различной направленности с кораблями Военно-морских сил Японии, Индии и Вьетнама", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учение "Сарекс-2019" с кораблем морских сил самообороны Японии состоится уже в июне. В ходе этого учения будут отработаны задачи по организации поиска и спасения на море.
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