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04.06.2019
Интерфакс-АВН

Помпео сомневается, что план Трампа по ближневосточному урегулированию будет реализован

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии у него уверенности в том, что разрабатываемый администрацией президента Дональда Трампа план урегулирования на Ближнем Востоке будет реализован.

"Он может быть отвергнут. В конце концов, могут найтись парни, которые скажут: "Это не особенно оригинально, по моему мнению, это не особенно работает", то есть "в нем есть две хорошие вещи и девять плохих, я не согласен", - сказал Помпео на закрытой встрече с лидерами еврейской общины США.

Аудиозапись беседы, состоявшейся еще в конце мая, попала в распоряжение газеты The Washington Post, которая публикует ее выдержки.

Помпео также сказал: "Большой вопрос в том, будет ли у нас достаточно возможностей, чтобы мы смогли обсудить, как все это выстроить".

Издание называет эти высказывания главы американской дипломатии "самыми неприкрашенными" на сегодняшний день оценками предлагаемой Трампом "сделки века" по решению ближневосточного конфликта. Ее реализацией занимаются зять президента Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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