БМП-3 и броневики в ОАЭ станут неубиваемыми благодаря украинскому "Заслону"

Источник изображения: Фото: diana-mihailova.livejournal.com, Отвага2004

Украина продала в Объединенные Арабские Эмираты два комплекса активной защиты бронетехники "Заслон". Как сообщает в своем блоге Диана Михайлова, в апреле 2019 года в ОАЭ был поставлен одномодульный КАЗ в комплекте с тремя защитными зарядами Зз-115 и двухмодульный КАЗ в комплекте с четырьмя защитными зарядами Зз-115.

Эти изделия разработаны компанией "Микротек", а изготовлены машиностроительной фирмой "Артем".

Как считают военные эксперты, эмиратские производители собираются испытать их, установив на различные образцы легкой колесной бронетехники, а также, вероятно, на эксплуатируемые в вооруженных силах: такие как БМП-3 и, возможно, даже танки "Леклерк".

Дело в том, что боевой опыт последних лет, например, война в Йемене демонстрирует, что повстанцы не экономят ПТУР и охотно применяют их даже против колесных бронеавтомобилей. Поэтому возникла необходимость в относительно дешевых массовых комплексах активной защиты, а создатели "Заслона" позиционируют свою разработку именно таким.

Источник изображения: Фото: diana-mihailova.livejournal.com, Отвага2004

Ранее "Заслоном" уже интересовались в Польше, где его устанавливали на макете танка "Андерс" и БТР "Россомаха". Сообщалось, что была закуплена лицензия на серийное производство, которое так и не началось.

Приспособить украинскую КАЗ для своей бронетехники также попытались в Турции. Сообщалось, что здесь на танках М60А3Т1 успешно испытана новая модификация этой системы, получившая обозначение Pulat.

Теперь данной разработкой заинтересовались в ОАЭ. Учитывая, что сама украинская промышленность, по сути, утратила возможность вести крупномасштабное производство, по всей видимости, будет закуплена лицензия на серийное изготовление уже в ОАЭ.

Лев Романов