Бразилия продала свои истребители Mirage 2000 французской частной компании

Как сообщили 29 мая 2019 года бразильские СМИ, ВВС Бразилии продали девять из 11 снятых с их вооружения бывших французских истребителей Dassault Mirage 2000В/С французской частной компании Procor. Контракт был подписан представительством ВВС Бразилии в столице США Вашингтоне (Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington - CABW), причем продажа была произведена за весьма незначительную сумму 1,8 млн бразильских реалов (452 тыс долл США).

Cнятые с вооружения ВВС Бразилии истребители Dassault Mirage 2000С на хранении на бразильской авиабазе Анаполис, март 2014 года (с) PoderAereo / www.aereo.jor.br

Сообщается, что французская компания Procor намеревается использовать приобретаемые бывшие бразильские истребители Mirage 2000В/С для обозначения противника для боевой подготовки на контрактной основе для ВВС стран Ближнего Востока. Постоянное базирование данного подразделения своего рода аналога американских частей "агрессоров" предполагается в ОАЭ (возможно в виде совместного предприятия Procor с местными компаниями).

ВВС Бразилии приобрели из наличия ВВС Франции десять одноместных истребителей Mirage 2000С и два двухместных Mirage 2000В в 2006 году примерно за 80 млн долл (вместе с авиационным ракетным вооружением и запасными частями). Самолеты закупались в качестве временного решения для обеспечения ПВО столицы страны Бразилиа взамен списанных по ресурсу истребителей Dassault Mirage IIIBR и до поступления на вооружение ВВС Бразилии современных истребителей, которые предполагалось приобрести в рамках бразильской конкурсной программы F-X, а затем и F-X2. Истребители Mirage 2000В/С (бразильские обозначения F-2000C и F-2000B) в ВВС Бразилии состояли на вооружении 1-й группы ПВО (1º Grupo de Defesa Aérea - 1º GDA, Esquadrão Jaguar) на авиабазе Анаполис (штат Гояс). Однако превращение программ F-X, а затем и F-X2 в долгострой привело к тому, что 20 декабря 2013 года ВВС Бразилии были вынуждены снять с вооружения по истечению ресурса и истребители Mirage 2000B/C, поскольку налет каждого из них превысил к тому времени 10 тысяч часов. В 2016 году 11 истребителей (один Mirage 2000С был потерян в эксплуатации) были окончательно списаны и выставлены на продажу, которая увенчалась успехом только теперь.

Компании Procor были, видимо, проданы восемь Mirage 2000С (бразильские бортовые номера с "4940" по "4947") и один Mirage 2000В (бразильский бортовой номер "4933"), находящиеся на хранении в Анаполисе. Еще по одному самолету Mirage 2000С ("4949") и Mirage 2000В ("4932") находятся на хранении в Бразилиа, и, видимо, будут сохранены в качестве экспонатов.

Спписание истребителей Mirage 2000В/С вызвало кризис в ВВС Бразилии, поскольку поступление на вооружение первых истребителей Saab JAS-39E/F Gripen NG, выбранных в итоге по программе F-X2, ожидается не ранее 2022-3023 годов. Сейчас задачи ПВО в бразильских ВВС возложены на модернизированные истребители Northrop F-5EM/FM Tiger II, однако и их списание по ресурсу ожидается уже в 2020 году.

Продажа списанных бразильских Mirage 2000В/С компании Procor за менее чем полмиллиона долларов вызвало вопросы в ряде публикаций, поскольку, согласно неофициальным источникам в бразильских ВВС, продажа этих самолетов в виде запчастей в страны, продолжающие эксплуатировать Mirage 2000, позволила бы выручить будто бы не менее 10 млн евро.