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04.06.2019
Lenta.ru

"Обездвиженные" Украиной корабли России заменят корветами будущего

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские фрегаты проекта 11356, оставшиеся без украинских газотурбинных силовых установок, в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386, сообщил Mil.Press FlotProm начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Тряпичников.

В публикации издания отмечается, что корветы проекта 20386 "предназначены для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности", а строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 заморожено после срыва поставок газотурбинных силовых установок украинского предприятия "Зоря-Машпроект".

Согласно Mil.Press FlotProm, головной корабль проекта 20386 заложен на "Северной верфи" в сентябре 2016 года, где впоследствии сменил имя с "Дерзкого" на "Меркурий". Спуск фрегата на воду намечен на весну 2021 года.

В ноябре 2018 года сообщалось, что заключенный в октябре того же года между Россией и Индией контракт предусматривает достройку для индийского флота на заводе "Янтарь" двух фрегатов проекта 11356, изначально предназначавшихся для российских моряков, а не строительство новых кораблей.

В августе того же года гендиректор бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко назвал главные особенности российских кораблей будущего (проекта 20386), создающихся на замену корветам проекта 20380 (20385).

Шесть фрегатов проекта 11356 Минобороны России заказало у "Янтаря" (Калининград) по двум контрактам 2010-2011 годов на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок "Зоря-Машпроект". Первые три корабля ("Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров") получили двигатели в срок. Силовые агрегаты для второй тройки ("Адмирал Истомин", "Адмирал Бутаков", "Адмирал Корнилов") были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России после событий 2014 года.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Компании
Зоря-Машпроект
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
20385
20386
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