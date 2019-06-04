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04.06.2019
Известия.ru

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков. Как показала проверка, эти детали могут раньше установленного эксплуатационного срока выйти из строя или треснуть.

"Хотя полный выход из строя рельса не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", — говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

Всем авиакомпаниям рекомендовано заменить детали в течение 10 дней.

10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Бортовой самописец найден, причины трагедии устанавливаются.

После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались почти 30 авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7.

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Сингапуp
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