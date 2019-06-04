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04.06.2019
Российская газета

В США назвали российского конкурента F-35

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Источник изображения: rg.ru

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35  может составить серьезную конкуренцию американскому самолету пятого поколения F-35, считают военные специалисты в США. Сохранив все преимущества предшественника: маневренность, тяговооруженность, надежность и способность работать с грунтовых аэродромов, - новая машина совершила качественный скачок в применении оружия, превратившись из воздушного дуэлянта в многоцелевой самолет, способный применять по наземным целям весь спектр современных вооружений.

- МиГ-35 вобрал все лучшее из обширного семейства истребителей Микояна: от неприхотливости и маневренности базового МиГ-29 до крепкого шасси палубной версии, - пишет военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос. К прежним возможностям добавились новейшие технологии: радар с активной фазированной решеткой "Жук-А" с дальностью обнаружения целей в 200 километров, снижение радиолокационной заметности, новая система управления и многое другое.

Летчиков-испытателей, тестирующих самолет на производственной базе "МиГ" в подмосковных Луховицах, больше всего поразили ударные возможности истребителя. Девять точек подвески и алгоритмы управления огнем предполагают конфигурации вооружения, затмевающие по огневой мощи не только любые версии МиГ-29, но и зарубежные аналоги. МиГ-35 совместим со всем семейством управляемых бомб КАБ-500 - они отлично показали себя в Сирии, - и другим новейшим вооружением.

Прототип МиГ-35 завершает программу летных испытаний. Новый истребитель высоко оценили в Китае, к нему присматриваются в Индии. Интерес к новому российскому самолету уже проявили 29 из 56 стран, эксплуатирующих МиГ-29. В них уже создана необходимая для подготовки пилотов и техников инфраструктура, требуется лишь небольшое переобучение.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
КАБ-500
МиГ-29
МиГ-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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