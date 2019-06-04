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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Пожар на "Ленинской кузне": Порошенко заметает следы?

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На судостроительном заводе, принадлежавшем экс-президенту Украины, сгорел "морской разведчик"

На киевской судостроительной верфи "Кузница на Рыбальской" (бывшая "Ленинская кузня") произошло грандиозное возгорание, в котором многие украинцы немедленно увидели криминальные мотивы. Организация пожара, как известно, является, пожалуй, самым распространенным способом замести следы масштабных хищений. 

Именно в этом видят эксперты причины многочисленных пожаров, "внезапно" охватившие украинские артсклады и арсеналы. Ведь с момента обретения независимости в 1991 году с украинских складов оружие и боеприпасы почти непрерывным потоком шли на мировые "серые" и "черные" рынки вооружения. А когда снаряды и патроны потребовались самим ВСУ,  недостачу нужно было скрыть…

Вернемся к судостроительному заводу, приобретшему печальную известность, благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, он принадлежал Порошенко, а во-вторых, на нем были произведены бронекатера "Гюрза-М", участвующие в Керченской провокации, которые приняли на вооружение ВМСУ только после того, как владелец завода стал главой государства (до этого военные отказывались от этих посудин наотрез).

Впрочем, после инцидента в проливе Порошенко объявил, что завод он давно продал. Действительно, в ноябре минувшего года половину акций предприятия приобрел Сергей Тигипко, но экс-президент остался бенефициаром "Кузни" и до конца своего президентства исправно размещал заказы на строительство кораблей для ВМСУ на этом заводе. Разумеется, не бескорыстно.

Можно даже сказать, что "Кузница на Рыбальском" усилиями Порошенко и теперь бывшего министра обороны Степана Полтарака стала эксклюзивным поставщиком корабельного состава в военный флот Украины. Причем по откровенно завышенной цене. Так что нет ничего удивительного в том, что после инаугурации Зеленского, которого связывают с Игорем Коломойским, одержимым стремлением свести счеты с бывшим главой Украины, встал вопрос об аудите расходов на постройку "Кузней" новых единиц для ВМСУ.

Это подтверждается действиями юриста Андрея Портнова, подавшего заявление в правоохранительные органы Украины с просьбой расследовать деятельность завода. Однако, гораздо больше, чем выявления завышения сметы на "Гюрзу-М" и десантно-штурмовые катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК", Порошенко пугало расследование строительства "разведывательного корабля", в который умельцы "Кузни" превратили старый, недостроенный траулер, ржавевший на предприятии много лет.

Средства на закупку РТР-оборудования, которое должно было стоять на "морском разведчики", по слухам, были разворованы, а на экс-траулер установили всевозможное списанное старье. Стоит ли удивляться тому, что загорелся именно он! Руководитель пресс-службы управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага выступила с заявлением, в котором предположила, что причиной возгорания на корабле стали проблемы с электропроводкой. А чуть позже стало известно, что хотя пожар и удалось локализовать, но выгорел практически весь трюм и рубка управления. Из чего можно сделать вывод, что вне зависимости от судебных перспектив потенциальных уголовных дел против Порошенко, ВМСУ, скорее всего, не получат "средний разведывательный корабль, аналога которого нет на Украине", как назвал бывший траулер Степан Полторак.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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